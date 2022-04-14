حركة النهضة تدعم إطلاق جبهة واسعة لمواجهة قرارات سعيد

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أعلنت حركة النهضة الإسلامية اليوم الخميس، دعمها لمقترح إطلاق "جبهة الخلاص الوطني" بهدف مواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد.

وعرض السياسي المخضرم المعارض أحمد نجيب الشابي إطلاق هذه الجبهة خلال تجمع للمعارضة في الشارع يوم 10 نيسان/أبريل الجاري.

والهدف من هذا الائتلاف الجامع للأحزاب والسياسيين هو مواجهة التدابير الاستثنائية ،وما تلاها من قرارات للرئيس سعيد ومن بينها حل البرلمان.

وقالت حركة النهضة الفائزة في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 في بيان لها إنها "تثمن مبادرة المناضل الأستاذ نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة، وتدعم كل توجه يوحد جهود التصدي للانقلاب ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة".

وتخيم على تونس أزمة سياسية متفاقمة بسبب إعلان الرئيس سعيد لخارطة طريق سياسية بعد تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى وسيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية.

وتضغط حركة النهضة ومعظم أطياف المعارضة وشركاء تونس في الخارج ومنظمات وطنية من بينها اتحاد الشغل، لإطلاق حوار وطني من أجل التوافق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.