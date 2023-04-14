 روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني - بوابة الشروق
الجمعة 14 أبريل 2023 11:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 10:22 م

أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين عقد اجتماعا في موسكو مع سكرتيرة وزارة الدفاع في الهند، نيفيديتا فيرما، وبحثا فيه التعاون العسكري التقني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الطرفين تبادلا وجهات النظر في المجالات الحالية للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني، وأكدا ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية".

كما تمت الإشارة إلى أن الاجتماع عقد في أجواء ودية في الإطار التقليدي للعلاقات الروسية الهندية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك