روسيا والهند تبحثان التعاون العسكري التقني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين عقد اجتماعا في موسكو مع سكرتيرة وزارة الدفاع في الهند، نيفيديتا فيرما، وبحثا فيه التعاون العسكري التقني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الطرفين تبادلا وجهات النظر في المجالات الحالية للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني، وأكدا ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية".

كما تمت الإشارة إلى أن الاجتماع عقد في أجواء ودية في الإطار التقليدي للعلاقات الروسية الهندية.