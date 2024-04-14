الخارجية التركية: سنواصل جهودنا لمنع زعزعة استقرار المنطقة

أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أنها ستواصل جهودها لمنع وقوع حوادث ينجم عنها ضرر دائم على استقرار المنطقة وتتسبب في مزيد من الصراعات على المستوى العالمي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية بعد الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل.

وشدد البيان، على أن "الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، يتعارض مع القانون الدولي، ويبرر مخاوفنا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "أظهر رد إيران على هذا الهجوم والتطورات اللاحقة مرة أخرى أن الأحداث يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرب إقليمية".

وأشار البيان، إلى أنّ الخارجية التركية دعت قبيل الأحداث إلى "ضبط النفس" بالاتصال مع الجانبين الأمريكي والإيراني.

وكشف أنّ "الأطراف المعنية تبادلت تطلعاتها ورسائلها عبر تركيا".

وأوضح البيان أن "الخارجية التركية فعلت ما يلزم من أجل أن تكون ردود الفعل متناسبة".

وتابع: "أبلغت تركيا إيران والدول الغربية التي لها تأثير على إسرائيل بشكل واضح من أجل تجنب أي تصعيد في المنطقة".

وأفاد البيان: "نراقب التطورات المتعلقة بالتهديدات الأمنية التي تواجه منطقتنا عن كثب بالتشاور مع مؤسساتنا المعنية منذ اللحظة الأولى، ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) على اطلاع بذلك بانتظام".