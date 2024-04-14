جدو مدرب بيراميدز: هدفنا الفوز على المقاولون للاستمرار في صدارة الدوري

أكد محمد ناجي جدو المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، على أهمية مواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد الاثنين في الدوري المصري.

وقال جدو في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد إن المباراة مهمة ومن الضروري تحقيق الفوز بها بهدف الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز والذي يتربع الفريق عليها حاليا برصيد 29 نقطة بعد الفوز الأخير على الجونة برباعية نظيفة.

وأضاف أن الجميع يدرك جيدا مدى أهمية مباراة المقاولون لتأكيد الصدارة واستمرارية الفوز خاصة بعد التطور الواضح في استغلال الفرص وتسجيل 4 أهداف في اللقاء الأخير.

وأوضح أن المقاولون فريق كبير ويجب الحذر منه خاصة أنه بحاجه شديدة للخروج بنتيجة إيجابية في ظل موقفه غير الجيد في البطولة.

وشدد جدو على جاهزية فريق نادي بيراميدز للمباراة وبروح عالية لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وشدد على ثقة الجهاز الفني في جميع اللاعبين وقدرتهم على مواصلة المنافسة على لقب الدوري بكل قوة حتى النهاية.

أشاد جدو بالعودة المميزة للثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل والتسجيل في اللقاء الأخير، وكذلك مصطفى فتحي رجل المباراة، والظهور المميز للكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق، والجميع على قلب رجل واحد وهدفهم واضح وهو تحقيق الدوري في النهاية.