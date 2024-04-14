تقديرات إسرائيلية: مليار دولار تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

ونقلت تقارير عبرية عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل، وفق شبكة روسيا اليوم.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، إحباط الهجوم الذي شنته إيران واعتراض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وقال في بيان: «الهجوم الإيراني كما تم التخطيط له من قبل إيران أحبِط حيث اعترضنا 99% من التهديدات وهذا إنجاز استراتيجي مهم».

وأضاف أن طهران شنت هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأشار إلى أن هذا الهجوم واجهه التفوق الجوي والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي بمشاركة تحالف قتالي قوي تمكن من اعتراض الغالبية الساحقة من التهديدات.