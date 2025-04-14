النائبة أمل سلامة: تقرير البرلمان بشأن حساب ختامي الموازنة جرس إنذار للحكومة

اعتبرت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024، بمثابة جرس إنذار للحكومة، وليس استعرض أرقام، لما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023/2024.

وانتقدت النائبة ما جاء في الحساب الختامي من عدم استكمال العديد من المشروعات، والتي وصل تنفيذها نحو 50% فقط، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للقروض والمنح.

وأشارت إلى أن هناك ملاحظات متكررة من مجلس النواب تجاه الحسابات الختامية، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تسعى لحل المشكلات.

واستشهدت عضو مجلس النواب، بعدم الاستغلال الأمثل للقروض والتي يوافق عليها المجلس، مؤكدة أن هناك مشروعات قومية لا بد من إنجازها، لا سيما أن الدولة والمواطن يتحملوا أعباء القروض.

وشددت على ضرورة وضع حد لإشكالية تجاوزات الأحد الأقصى للأجور، لا سيما أنها ملاحظة متكررة كل سنة في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

ونوهت عضو مجلس النواب، بضرورة تنفيذ توصيات البرلمان، فضلا عن مراعاة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات.