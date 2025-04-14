تراجع عدد المواطنين اليابانيين بصورة قياسية بسبب الشيخوخة السكانية وانخفاض عدد المواليد

أظهرت تقديرات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، أن عدد المواطنين اليابانيين بلغ 3ر120 مليونا، حتى شهر أكتوبر من عام 2024، بانخفاض قياسي بلغ قدره 898 ألف مواطن عن العام السابق، في ظل الشيخوخة السكانية وتراجع أعداد المواليد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء" كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين.

وعلى صعيد متصل، انخفض إجمالي عدد السكان في اليابان، بما يشمل الأجانب، بواقع 550 ألفا ليصل إلى 8ر123 مليون حتى الأول من شهر أكتوبر الماضي، في العام الرابع عشر على التوالي الذي يشهد انخفاضا ، بحسب إحصاءات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان.

ويأتي هذا الانخفاض الأكثر حدة في عدد المواطنين اليابانيين منذ إتاحة البيانات القابلة للمقارنة في عام 1950، في ظل تراجع عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أقل، بواقع 343 ألفا ليصل عددهم إلى 83ر13 مليون، وهو ما يمثل انخفاضا قياسيا بنسبة 2ر11% من إجمالي عدد السكان.

وفي المقابل، ارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر بواقع 17 ألفا ليصل عددهم إلى 24ر36 مليون، ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 3ر29%.