القاهرة الإخبارية: مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت للنار في غزة وبدء مفاوضات الوقف الدائم

قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تسلمت مقترحًا إسرائيليًّا بشأن الحرب على غزة.

وأضافت المصادر، إن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم إطلاق النار.

وأوضحت أن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب وقت.

وسبق أن قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنًا مع وصول وفدها للقاهرة، وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة.

وأضافت أنه لن يُحرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته أي تقدّم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، مؤكدة التصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه.

وأشارت إلى أن الأسرى لن يعودوا بالتصعيد العسكري، بل بالقرار، في حين يرفض نتنياهو اتخاذه.