اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية للإعداد للمنتدى العربي الصيني

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عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد والتحضير للدورة الـ20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الـ 9 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، المزمع عقدهما 21 مايو في المغرب.

وترأس الاجتماع التنسيقي السفير د. محمد آيت أو علي سفير المغرب بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد والتحضير للدورة الـ 20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الـ9 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين وكذلك مشروع التوصيات المزمع صدورها عن الدورة المشار إليها.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآليات منتدى التعاون العربي الصيني يتم عقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ أنشطة وفعاليات المنتدى، في ضوء القرارات الصادرة عن الإجتماعات الوزارية لهذا المنتدى.