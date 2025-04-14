أنهى النادي الأهلي أزمة استخراج تأشيرة الدخول إلى جنوب أفريقيا للثلاثي الأجنبي أشرف بن شرقي ونيتس جراديشار وأشرف داري استعدادا لمواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال محمد ثابت المنسق الإعلامي لقطاع الكرة بالأهلي والمتحدث الرسمي عبر قناة النادي مساء الإثنين "لا توجد مشكلة بشأن تأشيرة اللاعبين الأجانب، اللاعبون الثلاثة سيحصلون على جوازات السفر غدا الثلاثاء".

ويملك اللاعبون الثلاثة تأشيرة عمل في مصر، بينما تشترط جنوب أفريقيا وجود تأشيرة إقامة في مصر، وهو ما منع الزمالك من الاستفادة من خدمات لاعبه المغربي محمود بنتايك خلال مواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.

وبشأن فرص علي معلول في السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا، قال ثابت "الفريق سيتجمع في الساعة الثانية غدا الثلاثاء ويبدأ التدريب بعد ساعة ثم سيعلن القائمة عقب نهاية المران".

وأشار "أحمد نبيل كوكا يؤدي تدريباته بشكل جيد، وسيكون جاهزا للمباراة بينما سيخضع كريم الدبيس ويحيى عطية الله لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد قوة الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب".

وأتم المنسق الإعلامي تصريحاته "سفر رئيس النادي محمود الخطيب مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا من اختصاص مجلس الإدارة، ولا أعلم عنه شيئا، لأنني المسؤول الإعلامي عن فريق الكرة".