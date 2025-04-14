وزيرا النفط العراقي والإيراني يوقعان اتفاقات تبادل خبرات بين بلديهما

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وقعت العراق وإيران اليوم الإثنين على مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك بينهما،وبما يخدم مصلحة البلدين.

وصرح نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني اليوم بأن بلاده لديها مشاريع واعدة في استثمار الغاز وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.

وذكرت وزارة النفط العراقية ، في بيان صحفي ، أن وزير النفط العراقي ونظيره الإيراني محسن باكنجاد ، الذي وصل بغداد اليوم ، أكدا خلال اجتماعهما على تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وشدد باكنجاد على أهمية استمرار العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.