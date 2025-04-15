 الإمارات تعلن استئناف الرحلات الجوية مع سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تعلن استئناف الرحلات الجوية مع سوريا

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 11:58 م

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، مساء اليوم الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا.

وقالت الهيئة في بيان إنه "يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".

وجاء ذلك عقب زيارة قام به أمس الأحد الرئيس السوري احمد الشرع لأبوظبي التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات حيث بحثا سبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما.

وجدد رئيس الإمارات التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.


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