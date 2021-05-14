الجيزة تشن عددا من الحملات خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شن مركز ومدينة البدرشين عددًا من الحملات بالقرى والتي أسفرت عن غلق محل مخالف وتحرير 4 محاضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة 24 حالة إشغال طريق، ورفع 75 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة البدرشين.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأسفرت حملة مكبرة لأجهزة حي الوراق عن مصادرة عدد 28 كرسيا و3 سماعات، كما رصدت لجان المتابعة حالة بناء مخالف بجزيرة محمد والتي تم إيقافها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وشن قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم حملة على الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق القطاع أسفرت عن تحرير ٧ محاضر للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق وتم مصادرة ٣ ترولى حديد و١٥ قلب شيشة.



وبنطاق مركز ومدينة الواحات البحرية، أسفرت حملة لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية ونشر التوعية بين المواطنين بمواقف النقل العام عن تحرير 4 محاضر عدم إرتداء الكمامة.



وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الواجهة الحضرية للقرى بمركز ومدينة منشأة القناطر تم رفع 120 طن مخلفات بنطاق عدد من القرى وافتتاح أعمال إنشاء النموذج الفنى التذكارى بمدخل نكلا أمام كوبرى المشاة.



كما شن مركز ومدينة أطفيح عددًا من الحملات المماثلة لرفع المخلفات بنطاق القرى وشوارع المدينة.