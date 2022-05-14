إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار بمتجر في نيويورك

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار بمتجر في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية.



وقالت وسائل الإعلام، إن شرطة مدينة بوفالو تحتجز شخصا بعد "إطلاق نار عشوائي" في متجر.