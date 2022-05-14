وصول أكثر من 700 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا منذ بدء الحرب

رغم عودة بعض اللاجئين بالفعل إلى وطنهم، استمر عدد لاجئي الحرب من أوكرانيا المسجلين في ألمانيا في الارتفاع مؤخرا.

وبحسب تقرير لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد، تم تسجيل وصول 727 ألفا و205 لاجئين من أوكرانيا إلى ألمانيا في السجل المركزي للأجانب، منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير وحتى الأربعاء الماضي.

كما ذكرت الصحيفة، استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن 3ر98% من هؤلاء اللاجئين المسجلين مواطنون أوكرانيون، ويشكل النساء 81% منهم.

ومع ذلك، تشير الوزارة إلى أن بعض الأشخاص الذين سجلتهم السلطات ربما سافروا إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، أو عادوا إلى أوكرانيا في وقت لاحق. والتسجيل شرط أساسي لتلقي إعانات من الدولة.