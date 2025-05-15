رئيس وزراء ألبانيا يشكر الناخبين بعد انتصاره الساحق ويتعهد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030

أعرب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم الأربعاء، عن شكره لمئات الآلاف من الناخبين الذين دعموا حزبه الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ودعموا تعهده بالعمل على ضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في غضون خمسة أعوام.

وحضر راما، زعيم الحزب الاشتراكي اليساري، تجمعا احتفاليا في ميدان سكاندربيج الرئيسي في تيرانا بحضور الآلاف من المؤيدين الذين يلوحون بأعلام ألبانيا والاتحاد الأوروبي، وتم إعداد ملصق كبير يضم قمة المجتمع السياسي الأوروبي يوم الجمعة، وهو منتدى يجمع القادة الأوروبيين بهدف تعزيز الأمن والازدهار في جميع أنحاء القارة.

ومع تبقي أصوات المواطنين الألبان في الخارج ليتم فرزها بالكامل، حقق الحزب الاشتراكي الحاكم انتصارا ساحقا، حيث فاز بـ 83 مقعدا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا في الانتخابات التي أجريت يوم 11 مايو، وفقا للجنة الانتخابات المركزية.

وبهذه النتيجة، من المرجح أن يحكم الاشتراكيون بمفردهم.

ويقول الحزب الاشتراكي بزعامة راما إنه يمكنه تحقيق عضوية الاتحاد الأوروبي في غضون خمسة أعوام، مع انتهاء المفاوضات بحلول عام 2027 والانضمام في عام 2030. وقوبل هذا التعهد بشكوك من الديمقراطيين، الذين يجادلون بأن ألبانيا ليست مستعدة بعد.

وقال راما في تجمع اليوم الأربعاء إن "معظم الألبانيين، داخل ألبانيا وخارجها، يعتقدون أن ألبانيا على الطريق الصحيح... لا يمكن لألبانيا أن تحقق عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 إلا من خلال جهودنا الجماعية، بقيادتي أنا والحزب الاشتراكي".