اتحاد الدراجات بالإسكندرية يشارك فى البطولة الأفريقية لذوي الهمم بمشاركة 13 دولة

شارك مجلس إدارة اتحاد الدراجات بالإسكندرية، افتتاح النسخة الأولى من البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات لذوي الهمم، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري، وتُقام المنافسات على مضمار استاد القاهرة الدولي للدراجات بمشاركة واسعة بلغت 13 دولة أفريقية.

وقال أكرم الدمراوي، رئيس اتحاد الدراجات بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الهام، يؤكد على دور الدولة القاري في مختلف المجالات، مضيفا أن البطولة تمثل ملتقى للأشقاء الأفارقة وتقدم نموذجًا للتحدي والمنافسة الشريفة.

وأكد أحمد الحرازي، سكرتير الاتحاد، أن حضور هذا العدد من الدول يمثل إضافة نوعية للبطولة، مشيرًا إلى الدعم المؤسسي والاهتمام المحلي المتزايد برياضة الدراجات، وخاصة لفئة ذوي الهمم.

وأشادت الدكتورة مريم الضبع، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالروح العالية والتحدي الذي يظهره المشاركون، مؤكدة أن هذا الحدث يجسد قدراتهم الملهمة، كما ثمنت الجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة، وأوضحت أن مثل هذه البطولات تساهم في تعزيز مفاهيم الدمج والتمكين ودعم الروح الرياضية بين أبناء القارة الأفريقية.

يُذكر أن البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات لذوي الهمم تُعد الأولى من نوعها وتقام في مصر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة البارالمبية على الصعيدين المحلي والقاري، وتضم البطولة 13 دولة وهي: مصر، تونس، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيشل، نيجيريا، بوروندي، بوركينا فاسو، كينيا، بنين، كوت ديفوار، وأوغندا.



