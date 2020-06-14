رجائي عطية يعلق على وصفه نقابة المحامين بـ«العوالم»: المهنة طول عمرها أدب

علق رجائي عطية، نقيب الصحفيين، على وصفه نقابة المحاميين بـ«العوالم»، قائلًا: «المحاماة طول عمرها أدب السلوك والحوار والتصرف والكلمة والحجة والاختلاف»، بحسب تعبيره.

واستنكر أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء اليوم السبت، سب الناس له بالألفاظ البذيئة، بسبب نشر صورة له مع حفيدته في منزله بمارينا، معربًا عن استيائه لوصفه بـ«الديوث» بسبب الصورة.

وعن وصفه نقابة المحامين بـ«العوالم»، أوضح أنه لم يسيء لنقابة المحامين، وأن وصفه «نقابة العوالم» كان يخص البذاءات التي تعرض لها، مضيفًا أن إهانته تعتبر إساءة لنفسه وإهانة لجميع المحامين باعتباره نقيب المحامين.

وذكر أن المجتمع المصري بصفة عامة فرط في تقاليده عندما سمح بالسب والقذف، منوهًا بأن هناك قلة ممنهجة تسيء للعديد.

ونشر رجائي عطية نقيب المحامين، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، ردًا عل ى الصحفي الذي وصفه بـ«الديوث» بعد مشر صورته مع حفيدته، قائلاً: «بلغت البذاءات حدًا لاتتهاوى إليه نقابة عوالم، ويبدو اننى أخطأت فى تسخير نفسى وعلمى لمن أردت أن أعيد لهم المحاماة».