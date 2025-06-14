محافظ الغربية: تطوير محيط مسجد السيد البدوي نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير شامل لقلب مدينة طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة اليوم السبت؛ لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، الذي يُعد أحد أبرز المقاصد الدينية والثقافية بمحافظات الدلتا.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو إحياء المناطق التاريخية والتراثية، وتحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة للمواطنين، فيما رافق المحافظ خلال الجولة، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وأكد المحافظ، أن المشروع الجاري تنفيذه في محيط مسجد السيد البدوي يُمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير شامل لقلب مدينة طنطا، من خلال إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتنسيق المشهد العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تمتد لتشمل مناطق حيوية مثل حارة الهنود وسوق النحاسين، وتستهدف إزالة المظاهر العشوائية وتحقيق سيولة مرورية وتنظيم الأسواق.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن تركيب أكشاك موحدة التصميم تليق بالقيمة الدينية والتاريخية للمنطقة، وتتناغم مع الطابع العمراني المحيط، بما يُعيد الرونق الحضاري ويُوفر بيئة منظمة للبائعين والأنشطة الخدمية.

وأضاف "الجندي"، أن الأكشاك الموحدة تأتي كبديل حضاري للباعة الجائلين، وتُسهم في تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية، ضمن خطة أشمل لإزالة التعديات، وتجميل الأرصفة، وتجديد البلدورات، وتطوير الأرضيات، بما يتماشى مع المعايير الجمالية والهندسية الحديثة، ويحقق بيئة عمرانية لائقة بموقع هو من بين الأهم على خريطة السياحة الدينية في مصر.

وأشار المحافظ، إلى أن خطة العمل تشمل أيضاً تطوير شبكات البنية التحتية، وتنفيذ حلول فعالة لصرف مياه الأمطار؛ اعتماداً على الميول الطبيعية، بجانب تنسيق كامل للمشهد العمراني في المنطقة المحيطة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتوحيد واجهات المحال التجارية، وذلك بهدف إعادة الاعتبار للمنطقة كواحدة من أهم المناطق ذات الطابع التراثي في وسط الدلتا.

وشدد على ضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لكل الأعمال الجارية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية دون المساس بجودة التنفيذ أو المعايير الفنية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير وسط مدينة طنطا، واستعادة طابعها التراثي، وتحويلها إلى مقصد ديني وثقافي وسياحي متكامل، يعكس الهوية المصرية، ويضع المواطن في قلب جهود التنمية.