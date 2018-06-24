بوتين يؤكد أهمية العلاقات مع فرنسا لضمان أمن واستقرار أوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية العلاقات بين بلاده وفرنسا لضمان الأمن والاستقرار في أوروبا وحل الكثير من المسائل الدولية المهمة.

وأعرب بوتين - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن ثقته بأن روسيا وفرنسا يمكنهما تطوير علاقاتهما اعتمادا على التقاليد الطيبة القديمة، والتعاون بينهما في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والإنسانية، وغيرها".

وكان الرئيس الروسي قد بعث ببرقية تهنئة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل" وهو اليوم الذي تم فيه اقتحام سجن الباستيل عام 1789، والذي يمثل بداية الثورة الفرنسية العظيمة.