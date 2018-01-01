ابنة مكرم محمد أحمد: والدي سيخضع لعلاج ذوبان الجلطة

قالت أمنية مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، إن حالة والدها مستقرة الآن، فضلًا عن أنه في وعيه الكامل، مشيرة إلى أنه سيخضع لعلاج ذوبان الجلطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنهم فوجئوا بوجود مشكلة بالذراع اليسرى لوالدها عندما توجه إلى الساحل الشمالي، قائلة إنه عانى من مشكلة في الذراع منذ ثلاثة أعوام.

ولفتت إلى أن «مكرم» لم يفصح عن أمر إصابته لهم، متابعة: «لم يستطع تحريك ذراعه، وكان واضحًا تأثر الجانب الأيسر في المشي ووجهه وارم وعينه وفمه قليلًا».

وذكرت أنهم أحضروا الطبيب والذي أوصى بنقله إلى المستشفى، مضيفة أنهم توجهوا إلى مستشفى العملين، حيث تلقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق رعاية جيدة واهتمامًا كاملًا.

وأوضحت أن رسم المخ أظهر وجود جلطة في الجزء الأيسر وتؤثر على الحركة، لافتة إلى الاتصال بهم بشكل رسمي واتخاذ كل الإجراءات بإرسال طائرة ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري، بمجرد علم الرئاسة ووزارة الدفاع وكل المؤسسات في الدولة.

وكان الكاتب مكرم محمد أحمد قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.