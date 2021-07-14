 أدنوك الإماراتية تستثمر 2.8 مليار درهم في الخدمات المساندة للحفر لدعم زيادة إنتاج النفط - بوابة الشروق
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أدنوك الإماراتية تستثمر 2.8 مليار درهم في الخدمات المساندة للحفر لدعم زيادة إنتاج النفط

د ب ا
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 4:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 4:05 م

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، استثمار 2.8 مليار درهم (7ر763 مليون دولار أمريكي) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الاصطناعية في حقلي "زاكوم العلوي" و"سطح الرزبوط " (صرب)، وذلك لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميا خلال عام 2030.

وأوضحت الشركة في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن هذا الاستثمار يأتي في شكل ثلاثة عقود أرستها "أدنوك البحرية" على "شلومبرجير" و"أدنوك للحفر" و"هاليبرتون" بعد مناقصة تنافسية.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "ستسهم ترسية هذه العقود المهمة للخدمات المتكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في تعزيز كفاءة الحفر والخدمات ذات الصلة، وخفض التكاليف في عملياتنا التشغيلية البحرية، فيما نواصل تكثيف أنشطتنا في الحفر لزيادة سعتنا الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات".

ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار، وخدمات وأدوات تسجيل الإنتاج، ومراقبة التشبع، وسلامة الآبار.

 


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