بلينكن: كوريا الشمالية أكبر تهديد للأمن المشترك

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد تحد أكبر للأمن المشترك لبلاده مع اليابان وكوريا الجنوبية من التهديد المستمر من كوريا الشمالية.

وكان بلينكن يتحدث أمام اجتماع مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في جاكرتا، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وانطلق الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا، وسط ضغوط الأزمة السياسية في ميانمار.

وسيبحث اجتماع وزراء خارجية "آسيان" التوتر في بحر الصين الجنوبي كما سيعقد المشاركون قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي، حيث من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.