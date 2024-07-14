قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إن التوقعات في ديسمبر من العام الماضي؛ كانت تشير إلى تخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات بإجمالي يقترب من 75 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «Ten»، مساء السبت، أن عدم تراجع معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي بالشكل المتوقع؛ دفع الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وشدد أن قرارات الفائدة يجب أن تراعي عوامل متعددة، مشيرا إلى ضرورة التوازن بين مكافحة التضخم وحماية النمو الاقتصادي، لا سيما وأن رفع سعر الفائدة يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار ومن ثم معدل النمو وتعرض الاقتصاد للركود.

ورجح محيي الدين، إمكانية تخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري، معقبا: «قد نكون محظوظين إذا حصل انخفاضان بنصف في المائة قبل بداية العام القادم أو نهاية العام الحالي»، مشددا أنه « في كل الأحول لن تعود أسعار الفائدة كما كانت في السابق».

وشدد على ضرورة الاعتماد على التمويل المحلي، قائلا: «نهج التمويل والاعتماد على الاقتراض الخارجي الرخيص؛ لم يعد كما كان ممكنا، وعليك تدبير الأمور من الداخل بأفضل طريقة ممكنة».