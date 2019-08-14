أسطورة أرسنال: تريزيجه سيكون له شأن في الدوري الإنجليزي

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أشاد ايان رايت نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، بمحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا والمنتخب الوطني، وذلك عقب مشاركته الأولى مع الفريق أمام توتنهام السبت الماضي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وقال رايت في تصريحات لراديو "بي بي سي" البريطاني، في تعليقه على أحداث المباراة التي خسرها زملاء تريزيجيه 1 / 3: "في حقيقة الأمر سأخبركم باللاعب الذي أعجبني، أنه تريزيجيه لاعب أستون فيلا".

وأضاف: "أنه لاعب رائع، سيكون له شأن كبير".

وكان تريزيجيه قد شارك في 59 دقيقة من مباراة فريقه أمام توتنهام في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث خسر أستون فيلا بهدف مقابل ثلاثة.

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا قادماً من قاسم باشا التركي مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني.