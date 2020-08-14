نتنياهو: لن أتنازل عن ضم أراض في الضفة الغربية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق على إزالة موضوع ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية ولن يتنازل عن ذلك.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له مساء الخميس، "طلب مني الرئيس الأمريكي التريث بخصوص بسط السيادة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وزعم أن "خطة الضم وبسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية أكثر خطة واقعية".

وتابع "ليس هناك أي تغيير في سياساتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأكد أنه "سيكون لإسرائيل اتفاقات سلام شاملة مع دول عربية أخرى دون العودة لحدود عام 1967".

وأوضح أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات يشمل سياحة متبادلة وطيران مباشر من تل أبيب إلى أبو ظبي".

وذكر أن "أبو ظبي ستقوم بعمل استثمارات ضخمة في إسرائيل".

وكان ترامب قد اعلن، اليوم، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

ومن جانبه أعلن ولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد أنه "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".