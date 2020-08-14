زراعة دمياط تشدد على توعية المزارعين بأعمال الإنتاج النباتي

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة بالمرور على الزراعات المتنوعة، "الأرز - الأذرة – القطن" بنواحي كفر سعد.



وشدد "عبد السميع" على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين، وتوعيتهم بكافة المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي.



وأصدر تعليمات مشددة، بالانتشار الموسع لأجهزة الزراعة، وتغطية الزمام الزراعي بنواحي المحافظة، مؤكدًا أن قطاع الزراعة في مصر سيظل أحد أهم قطاعات الاقتصاد القومي المصري، والآن نحن بصدد توحيد الجهود للعمل على إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع الرئيسي، من خلال التوجه نحو مشروعات التنمية الزراعية المستدامة التي ستحافظ على مواردنا الطبيعية من الأرض والمياه، بعد أن شهدت مصر منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق عدد من مشروعات التنمية الزراعية العملاقة.



وذكر أن من أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة، وإحياء مشروعات التنمية الزراعية في توشكى وشمال سيناء، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى الجهود التي تتم للنهوض بأحوال الفلاح المصري باعتباره ركيزة هذا القطاع.