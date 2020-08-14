الخارجية الروسية: تعليق خطط الضم الإسرائيلية بموجب الاتفاق مع الإمارات عنصر مهم

قالت ‏الخارجية الروسية، أن تعليق خطط الضم الإسرائيلية بموجب الاتفاق مع الإمارات عنصر مهم.

ونقلًا عن «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، مساء اليوم الجمعة، ‏أوضحت الخارجية الروسية، أن تطبيق خطط الضم الإسرائيلية كان سيفضي إلى إزالة أفق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وموحدة.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».