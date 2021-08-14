حجز منتخب مصر لكرة السلة ناشئين تحت ١٦ سنة بقيادة عمرو أبو الخير بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم دون 17عاما عقب الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 70-52، وذلك في دور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للناشئين التي تستضيفها مصر على مجمع الصالات باستاد القاهرة في الفترة من ٦ الي ١٥ أغسطس الجارى .

ويلتقي منتخب مصر مع نظيرة مالي في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد في نهائي البطولة الإفريقية .

وحرص الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري للسلة ونائبه محمد عبد المطلب علي الإجتماع مع اللاعبين عقب اللقاء لتحفيزهم علي مواصلة التركيز وعدم الافراط في الاحتفال قبل التتويج ببطولة إفريقيا .

يذكر أن نظام البطولة هو تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في كأس العالم دون ١٨ عاما .

وتضم البطولة الإفريقية للناشئين سبعة منتخبات هم "الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار ومالي الي جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات " الجزائر، الجابون، أوغندا، مالي، تشاد، ومنتخب مصر".