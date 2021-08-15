الأزمة الليبية تتصدر زيارة وزير خارجية تركيا إلى الجزائر

بدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن "هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة صداقة وتعاون منذ 2006".

وأشارت الوزارة إلى أن وزيري البلدين سيغتنمان فرصة هذا اللقاء لإجراء بحث مفصل لوضع العلاقات الثنائية التي تطبعها ديناميكية إيجابية بدعم من الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والتي تجسدت من خلال حوار سياسي رفيع المستوى والتقدم الهام الذي تم إحرازه في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا.

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تكريس تقليد التشاور والتنسيق، خاصة الوضع في ليبيا والحلول المطروحة لحلحة الأزمة في هذا البلد.