حققت شركة مدينة مصر مبيعات تعاقدية قياسية بنحو 20.9 مليار جنيه في ضوء تضاعفها أربع مرات خلال النصف الأول من 2024.

وسجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا لمبيعات الوحدات بمعدل سنوي 172.1% لتبلغ 2,871 وحدة في مختلف المشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1,055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 95.8% إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية. وخلال الربع الثاني من عام 2024؛ بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 11.2%.

وحسب ما أعلنته الشركة فقد ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 149.4% إلى 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024. وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 33.9% مقابل 26.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من عام 2024، استقر صافي الربح عند 281.3 مليون جنيه دون تغير سنوي ملحوظ، بينما سجل هامش صافي الربح 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 23.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 925.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، على خلفية الأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتي وسراي.

قال عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن مدينة مصر واصلت تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، مدعومةً بجهود فريق العمل الموهوب ممن يشكلون الركيزة المحورية للنتائج القوية التي تحققها الشركة.

وأضاف: خلال النصف الأول من عام 2024 وضعنا في مقدمة أولوياتنا تنمية المبيعات والإيرادات من خلال إطلاق مشروعات ومراحل جديدة. وعلى هذه الخلفية، نجحنا في تسجيل مبيعات تعاقدية 20.9 مليار جنيه خلال الفترة، والتي انعكست بدورها في دعم نمو النتائج المالية لمستويات قياسية تتفق مع الأهداف الطموحة التي تتبناها الإدارة. فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 95.8% مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال الفترة. كما ارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية 149.4%.

على الصعيد التشغيلي، نجحنا في إطلاق مراحل ومشروعات جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" شهدت إقبالاً ملحوظًا على مستوى السوق، ومشروعنا الجديد "تاجد"، باعتباره أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي" تجمع بين المساحات التجارية ووحدات التجزئة والمكاتب الإدارية.