الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي» في احتفالية تدشين النجمة ‏العاشرة

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أهدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني ‏المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عُملة الأهلي، وذلك ‏خلال حفل تدشين النجمة العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش.‏

واستقبل الكابتن محمود الخطيب لاعبي الفريق والجهاز ‏الفني ‏والإداري والطبي على منصة الاحتفالية.‏

وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي في إفريقيا خلال النجمة ‏العاشرة، ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية «الأهلي القمة اسم على ‏مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهدت حفلة تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة ‏العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على ‏مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة ‏المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.‏