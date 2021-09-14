قال طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، إنه «لا يصح أن تكون دولة بحجم مصر كرويا وتتواجد لجنة تدير شئون كرة القدم»

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب أن تدار الكرة في مصر بفكر استثماري من خلال اختيار الجمعية العمومية أعضاء مجلس اتحاد الكرة من شخصيات ذات كفاءة وثقة.

وتابع أنه يجب أن يتم إجراء انتخابات لاتحاد الكرة خلال أسبوعين، موضحا أنه سيتم اللجوء إلى اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، ثم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأخيرا اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حال رفض المهندس أحمد مجاهد الاستجابة لمطالبهم.