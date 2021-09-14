«مدارات البراءة» أحدث إصدارات «كتاب اليوم» لهالة البدري

صدر حديثا عن سلسلة "كتاب اليوم "مجموعة قصصية بعنوان "مدارات البراءة " تأليف الكاتبة الروائية هالة البدرى .

هذه هي المجموعة القصصية الرابعة للمؤلفة والتي تتكون من أربعة أبواب : طفولة , وصبا , ونضوج, وأفول ,وفيها تحكى الكاتبة السيرة الذاتية لذاتها ولذوات الآخرين .

تنقسم القصص داخل المجموعة إلى قسمين من ذاكرة هالة البدرى ومن ذاكرة الآخرين تعكس بها البدرى وجهة نظرها فى مراحل العمر المختلفة وعلاقتها بالبراءة .

وهالة قاصة وروائية وصحفية رأست مجلس إدارة وتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ,من بين إصداراتها روايات : منتهى, وليس الآن, وامرأة ما , ومدن السور , ونساء في بيتي , والعديد من المجموعات القصصية منها : رقصة الشمس والغيم , وأجنحة الحصان ,و قصر النملة .

وكتب نقدية منها : أربعون رواية ورواية , وقصة قصيرة , ودراما الإذاعة. ومن أدب الرحلات , سحر الأمكنة , وفى بلاد الأمريكان , ومن كتبها أيضا :غواية الحكي ,والمرأة العراقية .