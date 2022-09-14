الولايات المتحدة تتعهد بتحقيق تسوية سلمية بين أرمينيا وأذربيجان

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لبذل الجهود من أجل استقرار الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت وزرة الخارجية الأمريكية -في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/- أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمتين هاتفيتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف؛ للتعبير عن قلقه العميق حيال العمل العسكري على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أرمينيا وأذربيجان على وقف الأعمال العدائية، مُتعهدا بالضغط من أجل وقف فوري للقتال وتحقيق تسوية سلمية بين البلدين، مشددا على ضرورة فك اشتباك القوات العسكرية للبلدين.

من جانبه، قال رئيس وزراء أرمينيا، وفقا لوكالة أنباء (ارمنبرس) الأرمينية، إنه أطلع بلينكن على تفاصيل تعدي أذربيجان على أراضي أرمينيا، معربا عن أمله في الحصول على رد فعل مناسب من المجتمع الدولي بعد توجيه نداء رسمي إلى روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن الدولي؛ من أجل تنفيذ أحكام معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.