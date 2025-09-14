جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 540 فلسطينيا بالضفة خلال أغسطس

قالت ثلاث مؤسسات فلسطينية معنية بشئون الأسرى، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 540 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال أغسطس الماضي، بينهم 49 طفلا و19 امرأة.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليان).

وأفاد البيان بتسجيل "540 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أغسطس 2025، من بينهم 49 طفلاً و19 امرأة".

وأشار إلى "ارتفاع عدد حالات الاعتقال في الضفة، منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 19 ألفاً، بينهم أكثر من 590 امرأة ونحو 1550 طفلًا".

وأضاف: "هذه الأرقام تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تقدَر بالآلاف".

البيان أردف أن الاعتقالات ترافقها "سياسات ثابتة تشمل الاقتحامات الليلية العنيفة، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد والإذلال، إضافة إلى احتجاز عائلات كرهائن وسرقة الأموال والمقتنيات، فضلا عن التحقيقات الميدانية والإعدامات الميدانية".

وتحدثت عن استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، التي تُستخدم ـ بحسب بيان المؤسسات ـ لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحفيين والحقوقيين والأسرى المحررين.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى مطلع سبتمبر الجاري أكثر من 11 ألفا و100، بينهم 53 أسيرة و400 طفل، و3 آلاف و577 معتقلا إداريا.