6 مسرحيات مصرية تضيء ليالي «موسم الرياض»

تشارك 6 مسرحيات مصرية في مهرجان "موسم الرياض" ، حيث تعرض لأكثر من مرة خلال الفترة من شهري أكتوبر الجاري وحتى ديسمبر المقبل.

وفي مقدمة العروض "مسرح مصر"، الذي يشارك في موسم الرياض بأكثر من عرض كوميدي للفرقة التي أسسها الفنان أشرف عبدالباقي ، ويستعين بعدد من نجوم الكوميديا الذين حققوا نجاحا كبيرا الفترة الماضي.

ولا تقتصر مشاركة أشرف عبدالباقي على مسرح مصر فقط، حيث يقوم ببطولة مسرحية "جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط" ، وهي مسرحية كوميدية تميل إلى انتقاد الأوضاع الاجتماعية الراهنة.

ويشارك كذلك في الموسم مسرحية "علاء الدين والعفريت" بطولة أحمد عز، وروبي، للمرة الأولى على خشبة المسرح، وتعرض خلال ديسمبر المقبل.

وكذلك يخوض الفنان أحمد مكي أول تجربة مسرحية له بعمل يحمل اسم"حزلقوم"، الشخصية التي اشتهر بها، وتدور حول تلك الشخصية، كما يقدم 4 شخصيات أخرى في العمل نفسه، وتعرض في نوفمبر المقبل.

أما المسرحية الكوميدية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، فتعرض من جديد في السعودية بعد عرضها في موسم جدة، وذلك خلال أكتوبر الجاري.

ولن يغيب الفنان الكبير يحيى الفخراني برائعته "الملك لير"، وبعرضها مرة أخرى في السعودية، خلال شهر نوفمبر المقبل.