نتيجة فحص رئيس الوزراء البولندي سلبية بعد مخالطة مصاب بكورونا

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أعلن بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية فى منشور على موقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أن نتيجة فحص رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لفيروس كورونا جاءت سلبية.

ومع ذلك، قال مولر إن رئيس الوزراء سيظل في الحجر الصحي حتى يسمح له طبيبه والسلطات الصحية الحكومية بالخروج.

وقال مورافيتسكي في بيان سابق بالفيديو على فيسبوك إنه سيخضع للحجر الصحي الإلزامي بعد مخالطة شخص مصاب يوم الجمعة الماضي.

وقال مسؤولون حكوميون إن الشخص المصاب ضابط في وكالة حماية الدولة. ولا يحتاج أي أعضاء آخرين في الحكومة إلى دخول الحجر الصحي.

وذكر ميشال دفورتسيك رئيس مستشارية رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مورافيتسكي يخضع للحجر الصحي في مبنى حكومي تم تهيئته خصيصا، ويشعر بأنه "بحالة جيدة للغاية".