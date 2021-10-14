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وزير الخارجية في حكومة طالبان لتصريف الأعمال يزور أنقرة

أنقرة - د ب أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 1:30 م

يعتزم وفد من حكومة طالبان لتصريف الأعمال، برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي، إجراء زيارة رسمية إلى أنقرة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية القول إن متقي غادر العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى تركيا.

ومن المنتظر أن يجري متقي محادثات مع عدد من المسؤولين الأتراك.

وكتب عبدالقهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية على موقع "تويتر"، أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وسيكون هذا هو أول تواصل رفيع المستوى بين تركيا والإدارة الجديدة في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس الماضي.

وقال بلخي إن الجانبين سيبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتجارة، والمساعدات الإنسانية، والهجرة، وقضايا النقل الجوي.


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