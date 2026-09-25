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حقق المنتخب الوطني المصري للكرة الطائرة رجال، المركز الخامس في بطولة إفريقيا، بعد الفوز على نظيره منتخب رواندا، ضمن منافسات تحديد المراكز في البطولة.

وحسم المنتخب الوطني الفوز بنتيجة 3-0 في البطولة المقامة في تونس، ليحقق المركز الخامس، بعدما فقد فرصة الحفاظ على لقبه.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول بفوز كبير بنتيجة 25 - 16، قبل أن يتفوق مجددًا في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 21، فيما أنهى الشوط الثالث بفوز أخير بنتيجة 26 - 24.

وكان المنتخب الوطني ودع منافسات البطولة بعد الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 2-3 ضمن منافسات ربع النهائي، ليفقد فرصة الحفاظ على لقبه.

كما فقد المنتخب فرصته في التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك بطولة العالم للطائرة 2027.

وتعد بطولة أمم أفريقيا للطائرة مؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل بطل البطولة للأولمبياد مباشرة، كما تتأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة العالم للطائرة 2027 في بولندا.