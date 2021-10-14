 الإسماعيلي: لا نعرف موعد ومكان مباراتنا أمام الأهلي - بوابة الشروق
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الإسماعيلي: لا نعرف موعد ومكان مباراتنا أمام الأهلي

محمد جلال
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 12:50 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 12:52 ص

طالب علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، رابطة الأندية بتحقيق مبدأ المساواة خلال مباريات الدوري في الموسم الحالي.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "يجب أن يكون هناك مساواة بين الأندية كما حدث في الموسم الماضي".

وأضاف: "من الطبيعي أن يلعب الإسماعيلي على ملعبه وأعتقد أنه لا يوجد أي أزمة في أن يلعب الأهلي على ملعب الإسماعيلية، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربطنا ببعض في الوقت الحالي".

وأكمل علي أبو جريشة: "حتى الآن لم يبلغنا أحد عن موعد وملعب مباراة الأهلي، رابطة الأندية تنظر بعين الإعتبار لكل الأندية، ويجب أن تحل الأزمات السابقة".

وأتم: "الاندية الشعبية تعاني في الفترة الحالية وعلى رأسهم الإسماعيلي".


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