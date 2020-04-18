كوريا الجنوبية تسجل 1940 إصابة بكورونا و13 حالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 1940 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 337 ألفا و679 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 13 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2518 حالة وفاة.

ومنذ بدء حملة التطعيمات في البلاد في 26 شباط/فبراير، تلقى 18ر40 مليون شخص أو 3ر78% من السكان الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

واستقر عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا عند 62ر31 مليون شخص أو 6ر61% من السكان.