تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإحياء ثاني حفلاتها الغنائية في السعودية، على مسرح المرايا في مدينة العلا، مساء الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

وتحتفل هبة طوجي مع جمهورها السعودي بعودتها لساحة الحفلات الجماهيرية بعد غياب دام أكثر من عام ونصف بسبب أزمة كورونا، تزامنا مع انشغالها بتجربة الأمومة لأول مرة عقب زواجها من الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف.

وتحيي طوجي الحفل بمشاركة أوركسترا يضم مايزيد عن 60 موسيقي وتخطف مسامع الحضور في رحلة غنائية أوركسترالية لملكوت أشهر أغنياتها "مين اللي بيختار"، و"لا بداية ولا نهاية" و"متل الريح" بجانب توليفة من أشهر أغاني أعمالها العالمية، مثل مقطوعات فيلم "علاء الدين".

وتنشغل هبة طوجي حاليا في الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد، مع الموسيقار أسامة الرحباني، بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي بعد قرابة خمس سموات منذ آخر ألبوماتها، وانشغلت على تحضير أغنياته لمدة سنة وأطلقت أولى مفاجآته مطلع العام بأغنية لحبيبي بغني".

ويأتي الألبوم الجديد والخامس في مسيرة هبة التي استهلتها منذ 10 سنوات بألبومها الأول "لا بداية ولا نهاية"، ومن بعده بثلاث سنوات ألبوم "يا حبيبي" والذي ضم 16 أغنية مختلفة، منها "خلص" و"صباح الخير" و"أول ما شفته"، وتلته بعده بثلاث سنوات بألبومها "هبة طوجي 30"، والذي قدمت خلاله 30 أغنية دفعة واحدة، من بينها "انت حبيبي" و"انت اللي فليت" و"يلا نرقص" بالإضافة إلى ألبومها المخصص لأعياد الكريسماس "هللويا" بجانب عشرات الأغاني المنفردة.