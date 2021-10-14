 سامح حسين يستعد لعرضه المسرحي الجديد «حلم جميل» على المسرح العائم بالمنيل - بوابة الشروق
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سامح حسين يستعد لعرضه المسرحي الجديد «حلم جميل» على المسرح العائم بالمنيل

إيمان محمود
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:01 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:04 ص

يستعد الفنان سامح حسين لعرض مسرحيته الجديدة "حلم جميل"، على المسرح العائم بالمنيل.

العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

"حلم جميل" من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، ومن إخراج إسلام إمام.

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