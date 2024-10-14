هل يخرج الوضع عن السيطرة؟ الصحة العالمية تكشف ارتفاع حالات جدري القردة في أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الاثنين، أن عدد الدول المتأثرة بفيروس جدري القردة (امبوكس) ارتفع إلى 16 دولة الآن ، وذلك بعد انضمام دولتين أفريقيتين أخريين إلى القائمة.

وقالت المنظمة إن السلطات الصحية في كل من زامبيا وغانا أبلغت عن ظهور حالات بهما وذلك لأول مرة هذا العام.

وأفادت المنظمة، بارتفاع الحالات المشتبه بها في جميع أنحاء أفريقيا بنسبة 6ر3% لتصل إلى 36787 حالة حتى تاريخ 6 أكتوبر الجاري.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن " جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال هي الدولة الأكثر تضررا في عام 2024 (6169 حالة إصابة مؤكدة و 25 حالة وفاة) تليها بوروندي (987 حالة إصابة مؤكدة ، بدون وفيات) ونيجيريا (94 حالة إصابة مؤكدة ، بدون وفيات)".

وتم تسجيل نحو 85٪ من حالات الإصابة المشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ظهرت أكثر من 6000 حالة إصابة بالمرض.

ويعتقد خبراء الصحة أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وأشاروا إلى أنه يتم فقط فحص بعض المصابين الذين يظهر على أجسامهم طفح جلدي وأن الكثيرين لا يلجأون لطلب الحصول على رعاية طبية بدافع الحرج ، ويرجع ذلك لسبب أن انتشار المرض في البداية كان إلى حد كبير عن طريق الاتصال الجنسي.

في أغسطس الماضي ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من الإنذار، يتمثل في "حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي"، في محاولة لرفع الوعي بالطوارئ وحشد المزيد من الموارد لمكافحة انتشار المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر بمقرها في جنيف مطلع الشهر الجاري إنها أعطت موافقتها الطارئة للمرة الأولى لاختبار تشخيص الإصابة بـ (إمبوكس).