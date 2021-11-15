عمرو أديب عن قبول ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة في ليبيا: منعرفش بكرة فيه إيه

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الأحد، قائلا إن نجل القذافي طوى كل صفحات الماضي وجلس في زي والده ليترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، مساء اليوم الأحد: "عندي قناعة تصل إلى حد اليقين إن دي ملابس القذافي نفسه"، متابعا: "قُبض عليه وأُودع السجن وحُكم عليه بالإعدام ومطلوب للجنائية الدولية، كل دا اتحط على جنب وجلس سيف الإسلام القذافي في زي والده" يقدم أوراق ترشحه للانتخابات.

ولفت إلى حصول نجل القذافي، على بطاقته الانتخابية، ما يعني حقه في الإدلاء بصوته في الانتخابات وبالتالي يحق له الترشح فيها، مضيفا أن مفوضية الانتخابات الليبية قبلت أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، "لكن منعرفش بكرة فيه إيه"، وفق تعبيره.

وذكر أن سيف الإسلام تدعمه قبائل ومجموعات كبيرة تساند عائلة القذافي والنظام السابق، وأنه لم يأت من فراغ ولكنه يحظى بمساندة كبيرة.

وعن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، قال أديب، إنها تحظى بدعم دولي كبير لإقامتها في موعدها، ويحاول العالم دفع القطار الليبي تجاه الانتخابات.

وكان سيف الإسلام معمر القذافي، قد تقدم بأوراق ترشحه إلى مفوضية الانتخابات الليبية، صباح اليوم الأحد، بمدينة سبها، وأعلنت المفوضية قبولها أوراق ترشحه بعد استيفائه جميع الشروط والمستندات المطلوبة وفقا للقانون.