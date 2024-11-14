محاكم بنسلفانيا تنظر دعاوى قضائية لإعادة فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ

توجه الناخبون الجمهوريون إلى المحكمة في ولاية بنسلفانيا اليوم الخميس، وسط فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بين السناتور الديمقراطي بوب كيسي والجمهوري ديفيد ماكورميك ، حيث تستعد الحملتان لإعادة فرز الأصوات والضغط على المقاطعات لاتخاذ قرارات تؤيد فرز الأصوات.

وطالبت الدعاوى القضائية المحاكم بعدم السماح للمقاطعات بحساب بطاقات الاقتراع بالبريد التي لم يكتب الناخب فيها تاريخا على المظروف أو كتب تاريخا غير صحيح.

ويمكن أن تكون دعوتا الحزب الجمهوري من بين العديد من الدعاوى قبل حساب الأصوات الأخيرة في انتخابات مجلس الشيوخ ، خاصة مع التوجه بإعادة فرز الأصوات بتكليف من الولاية.

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) فوز ماكورميك بالسباق الأسبوع الماضي ، وخلصت إلى أنه لم يتبق عدد كاف من البطاقات ليتم فرزها في المناطق التي كان كيسي يفوز فيها حتى يحتل الصدارة.

وحتى اليوم الخميس ، تقدم ماكورميك بنحو 26 ألف صوت من بين أكثر من 9ر6 مليون بطاقة اقتراع تم فرزها - داخل عتبة هامش 5ر0٪ لبدء إعادة فرز تلقائية على مستوى الولاية بموجب قانون ولاية بنسلفانيا.

وقال رئيس الحزب الجمهوري في بنسلفانيا لورانس تاباس في بيان "ما يحدث في هذه المقاطعات هو خروج مطلق على القانون".