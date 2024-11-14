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سلطات ولاية جورجيا الأمريكية تفشل في حماية نزلاء السجون من العنف

د ب أ
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 7:59 م

وجدت وزارة العدل أن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية فشلت في توفير الحماية الكافية لنزلاء السجون من العنف.

وقال مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس إن مسؤولي السجن في أكثر مقاطعات جورجيا اكتظاظًا بالسكان ينتهكون الحقوق الدستورية للأشخاص المحتجزين لديهم من خلال الفشل في حمايتهم من العنف واستخدام القوة المفرطة واحتجازهم في ظروف قذرة وغير آمنة.

وهدد مسؤولو وزارة العدل بإشراك المحاكم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بسرعة.

وأكد المسؤولون الفيدراليون في تقرير مطول يعرض تفاصيل الانتهاكات المزعومة أن مكتب عمدة مقاطعة فولتون لايوفر الحماية الكافية لنزلاء السجن من العنف الذي يمارسه المعتقلون الآخرون، بما في ذلك عمليات الطعن والاعتداء الجنسي والقتل.

وقال التقرير أن الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص المثليون جنسياً والمتحولون جنسياً والشباب أو الذين يعانون من مرض عقلي خطير ، معرضون بشكل خاص لخطر العنف، الذي يسبب إصابات جسدية وصدمات طويلة الأمد .

 

 


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