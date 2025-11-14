الشرطة الفرنسية تطلق النار على مسلح بمحطة قطارات في باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، النار على رجل كان مسلحًا بسكين في محطة مونبارناس للقطارات في باريس، بعد أن هدد بطعن مسافرين على أحد القطارات.

وذكر شهود عيان لإذاعة "مونت كارلو الدولية" أن القوى الأمنية فرضت طوقًا حول موقع الحادث، وسط حالة من الذعر التي عمّت المحطة.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن المشتبه به، المعروف بسوابق في العنف الأسري وسبق أن هدد بقتل زوجته وابنه، كان على متن قطار قادم من مدينة رين، قبل أن يشهر سكينًا فور نزوله من القطار ويهدد ركابًا آخرين.

وتعاملت دورية من الشرطة مع الموقف بإطلاق النار على الرجل، ما أدى إلى إصابته، ليقوم لاحقًا بطعن نفسه بالسكين.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة الفرنسية نفذت عملية أمنية في محطة مونبارناس، وبدأت في إخلائها من المسافرين والركاب.