الطيران الأمريكي يبدأ العودة تدريجيًا بعد عطل واسع في أنظمة المراقبة الجوية

إدارة الطيران الفيدرالية تعلن بدء رفع القيود مع عودة الأنظمة للعمل

آلاف الرحلات تأثرت بالأزمة.. والسلطات الأمريكية تواصل التحقيق في أسبابها

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بدء رفع القيود المفروضة على حركة الطيران تدريجيًا، واستئناف العمليات المعتادة، بالتزامن مع عودة الأنظمة إلى العمل، عقب عطل واسع في الاتصالات أدى إلى توقف عمليات الإقلاع في المطارات الأمريكية.

وأوضحت الإدارة أن إجراءات استعادة حركة الطيران تجري بصورة تدريجية، بعد بدء عودة الأنظمة المتأثرة بالعطل إلى العمل، في خطوة تستهدف استعادة انتظام الرحلات الجوية.

وكانت الإدارة قد أصدرت، الجمعة، قرارًا بوقف عمليات إقلاع الطائرات على مستوى الولايات المتحدة، بسبب مشكلات في الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية، مشيرة إلى أن القرار جاء لأسباب تتعلق بسلامة الطيران.

ووفقًا لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، سجل موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير» أكثر من 10 آلاف رحلة متأخرة، وما يزيد على 2000 رحلة ملغاة خلال الأزمة.

وكشفت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلًا عن شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران، أن 600 رحلة على الأقل اضطرت إلى تغيير مسارها، بينها 496 رحلة عادت إلى مطارات إقلاعها، و104 رحلات هبطت في مطارات بديلة.

وفيما يتعلق بأسباب العطل، أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن مؤشرات على وقوع هجوم متعمد، موضحًا أن السلطات تواصل التحقيق لتحديد السبب الرئيسي لاضطراب الاتصالات.

ويُذكر أن الولايات المتحدة شهدت واقعة مماثلة في يناير 2023، عندما تسبب خلل في نظام إخطار الطيارين التابع لإدارة الطيران الفيدرالية في تعليق عمليات الإقلاع المحلية مؤقتًا.